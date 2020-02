AFGELOPEN: RKC-Sparta (0-1), Excelsior-Den Bosch (6-4) en FC Dordrecht-De Graafschap (1-2)

In de eredivisie gaat Sparta bij hekkensluiter RKC Waalwijk op bezoek. Sinclair Bischop is in Noord-Brabant de commentator. Excelsior ontvangt in de eerste divisie FC Den Bosch, waar Sander Verrips als verslaggever fungeert. FC Dordrecht-De Graafschap wordt gevolgd door commentator Sjoerd de Vos.

De uitzending van Radio Rijnmond Sport start al om 19:00 uur. Dennis van Eersel presenteert de show. Radio Rijnmond Sport duurt tot 22:00 uur.

Luister hieronder mee.



RKC Waalwijk - Sparta

32' 0-1 Patrick Joosten

Opstelling Sparta: Harush, Fortes, Vriends, Mattheij, Faye; Harroui, D. Duarte, L. Duarte, Auassar; Joosten, Rayhi

Excelsior - FC Den Bosch

27' 1-0 Elias Mar Omarsson

41' 2-0 Rai Vloet

49' 2-1 Pedro Marques

54' 2-2 Danny Verbeek

61' 2-3 Pedro Marques

65' 3-3 Luigi Bruins (strafschop)

71' 3-4 Pedro Marques

76' 4-4 Joël Zwarts

80' 5-4 Ahmad Mendes Moreira

90' 6-4 Rai Vloet

Opstelling Excelsior: Damen, Aberkane, Oude Kotte, Fischer, Humphreys; Burger, Bruins, Vloet; Verhaar, Omarsson, Zwarts

FC Dordrecht - De Graafschap

20' 1-0 Robin Polley

23' 1-1 Javier Vet

36' 1-2 Daryl van Mieghem

Opstelling FC Dordrecht: Havekotte; Polley, Montsma, Breedijk, Smeulers; Schuurman, El Bouchataoui, Vermeulen, Wehrmann; Hogesteger, Gravenberch

Volg hieronder onze liveblog