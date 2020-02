Volg Sparta, Excelsior en FC Dordrecht live op Radio Rijnmond

In de eredivisie gaat Sparta bij hekkensluiter RKC Waalwijk op bezoek. Sinclair Bischop is in Noord-Brabant de commentator. Excelsior ontvangt in de eerste divisie FC Den Bosch, waar Sander Verrips als verslaggever fungeert. FC Dordrecht-De Graafschap wordt gevolgd door commentator Sjoerd de Vos.

De uitzending van Radio Rijnmond Sport start al om 19:00 uur. Dennis van Eersel presenteert de show. Radio Rijnmond Sport duurt tot 22:00 uur.

RKC Waalwijk - Sparta (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Sparta: n.n.b.

Excelsior - FC Den Bosch (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Excelsior: n.n.b.

FC Dordrecht - De Graafschap (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling FC Dordrecht: n.n.b.