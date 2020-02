HET OPKAMERTJE 639 & 640 - 9 feb 2020

EERSTE UUR

AFSCHEID & VERLANGEN

1. Laat me niet alleen – Klunder & Co

2. Haiti Cherie – Harry Belafonte

3. Schimmen – Jenny Arean

4. Heel even – Frédérique Spigt

5. Ballade van de dood – Harrie Jekkers

6. No one gets out of here alive – Jon Allen

HOE TE LEVEN

7. Dat is ook zo – Godfried Bomans

8. Had ik maar leuke kinderen – Erik van Os

9. Londen – Simon Carmiggelt

10. Let’s face the music and dance – Musica Extrema

11. ‘s Wonderful – João Gilberto

TWEEDE UUR

STORM

1. De weerman – Willeke Alberti

2. Onweer in New York

3. De Storm van Henkie

4. Ich und Du und ein Hund dazu – Nina & Mike

5. Louisiana 1927 – Randy Newman

6. De rivier – Koos Meinderts

7. Happy to be me – Sweet & Co

8. Sport – Koot & Bie

9. Klorissie – Rita Corita

10. Kies mij – Bart Peeters

11. Trap – Simon Carmiggelt

12. Dura na queda – Chico Buarque

13. If you go away – Scott Walker