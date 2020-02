HET OPKAMERTJE 641 & 642 - 16 feb 2020

Gesprek met Jan Theelen bij hem thuis in Münstergeleen, Zuid-Limburg, over zijn samenwerking begin jaren zeventig met Dorus, Tom Manders. Omlijst door liedjes die Jan heeft gearrangeerd voor de laatste twee lp’s van Dorus, Geef me de ruimte (1970) en Er zit een vogelnestje in m’n kop (1971).

EERSTE UUR

1. Er zit een vogelnestje in m’n kop – Dorus

2. ‘k Heb altij dop straat willen zingen – Dorus

3. Op visite – Dorus

4. En toch …. – Dorus

5. Een dag om in te lijsten – Dorus

6. Geef me de ruimte – Dorus

7. Het dierenasiel – Dorus

8. Parels rijgen – Dorus

9. Dat doe ik alleen … – Dorus

TWEEDE UUR

1. Vagebond – Dorus

2. Popfestival – Dorus

3. Holland – Dorus

4. Pietje-patje-poe! – Dorus

5. Mei in oktober – Dorus

6. Jan Jansen … met één S – Dorus

7. Als ik geld zou hebben – Dorus

8. De sleutel van m’n hart – Dorus

9. Er was eens een vrouw in m’n leven - Dorus

EN OM HET UUR VOL TE MAKEN

10. Zwemmen in het water – Jan van der Smit

11. De hele wereld alleen van ons – Cocktail Trio

12. Ik zing dit lied voor jou alleen – Eddy Christiani