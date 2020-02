Noodklok Rotterdamse scholen over wapens

Scholen in Rotterdam slaan alarm over het wapenbezit onder leerlingen, dat fors zou zijn toegenomen. Om het dragen van messen tegen te gaan, zetten ze onder meer extra cameratoezicht in en gaan ze waar nodig leerlingen fouilleren.

Het gaat om de scholenkoepel iHUB, waaronder basisscholen en middelbare scholen voor jongeren met gedragsproblemen vallen.

Kluisjescontroles en camerabewaking

"We zien normvervaging, dat kinderen wapens bij zich dragen. En dat het gebruik daarvan steeds laagdrempeliger lijkt te worden", vertelt bestuurder Mariëtte van Leeuwen van iHUB tegen de NOS. "Daarom nemen we extra maatregelen, zoals kluisjescontroles, camerabewaking, medewerkers die met leerlingen meelopen naar de tram of metro en het inzetten van pedagogische medewerkers."

Ook bij basisscholen speelt de problematiek. "Wat we de laatste weken zien, dat heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Van Leeuwen. Zo vertelt ze over een leerling uit groep 7 die onlangs met een wapen werd aangetroffen. "Leerlingen zijn bang", merkt Van Leeuwen. "En dat zorgt er weer voor dat sommige leerlingen het gevoel hebben dat ze een wapen bij zich moeten hebben."

Fouilleren

Ook fouilleren behoort tot de maatregelen. "Dat noemen we controleren, want van die term gaat minder dreiging uit", vertelt Van Leeuwen. Pedagogische medewerkers houden op school de leerlingen in de gaten en bij een verdenking worden ze apart genomen. "Ze worden aangesproken op de verdenking en hebben de keuze: zelf de zakken leegmaken of een mediator doet het. Meestal wordt dan voor de eerste optie gekozen."

Daarnaast gaan scholen tassen van leerlingen controleren bij binnenkomst, om zo te voorkomen dat wapens de school binnenkomen. Ook kluisjes worden gecontroleerd.

Minister: ik begrijp het

Minister De Jonge begrijpt de scholenkoepel goed. "Dit is iets om je heel erg veel zorgen over te maken. Het is cruciaal dat we dit in bedwang weten te houden."

Over maatregelen is hij minder concreet. "Wat is een maatregel die helpt? Een verbod op messen in het algemeen is moeilijk te handhaven. En je komt in die discussie al vrij snel bij de inhoud van de keukenla uit."

Hij wijst erop dat er al mogelijkheden zijn om op te treden, zoals preventief fouilleren. De minister wil ook dat scholen altijd aangifte doen en ook de ouders informeren. "We moeten niet te snel vervallen in de symboliek van nog iets extra's verbieden."