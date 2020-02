'Zonder mes sta je 1-0 achter en loop je het risico als eerste plat te gaan'

Hoe is het om te leven in een wereld waarin veel leeftijdgenoten een mes bij zich hebben? Ernon en Elmairo uit Rotterdam-Zuidwijk weten dat als geen ander. Ze nemen ons mee in hun wijk en leven.

Ernon (24) en EdubbelLA (18) (echte naam Elmairo) zitten op een bankje in hun Zuidwijk als een politiewagen aan komt rijden. Een groepje jongens dat op de hoek van het winkelcentrum staat, loopt direct weg. Dit is een dagelijks kat-en-muisspel, vertelt EdubbelLA. “Ik kan niet door deze buurt lopen zonder dat ik preventief wordt gefouilleerd. Ik snap het wel, maar het is ook vervelend.”

Tekst gaat verder onder de video



Na een reeks steekpartijen in de regio Rijnmond (en ook daar buiten), is meer aandacht gekomen voor jongeren met messen. De incidenten hebben politiek, media en ook de politie behoorlijk wakker geschud. De aangedragen oplossingen stapelen zich inmiddels op. Een messenverbod, boetes voor ouders. Maar een echte oplossing lijkt niet zo simpel. Ernon en EdubbelLA proberen elk op hun eigen manier het straatleven achter zich te laten.

Wij lopen met ze door hun wijk, waar de jongens al hun hele leven wonen. Hier begon het kattenkwaad. “Dat ging van snoep stelen tot ijsjes tegen de ramen aangooien. Ik heb hier veel chaos gezet, maar ook mooie dingen meegemaakt”, vertelt EdubbelLA. Het kattenkwaad werd op latere leeftijd ingewisseld voor een serieuzer straatleven. EdubbelLA “Ik ben zelf ook wel eens opgepakt met een mes in m’n broekzak. Maar ja, soms heb je geen keuze, anders ben je niet veilig. Je moet voor jezelf kunnen opkomen.’

Hoewel ze slechts zes jaar in leeftijd verschillen, ziet Ernon dat ze allebei toch in andere werelden opgroeiden. ‘Vroeger’ was het niet altijd nodig om een mes bij je te hebben. “Toen werd er toch meer gevochten met vuisten, voornamelijk.” EdubbelLA: “Nu gaat het verder. Er wordt gestoken, geschoten. Jongens lopen nu met messen op straat.”

Tekst gaat verder onder de video



Ze zeggen ook allebei dat het niet altijd even simpel is om een mes thuis te laten. “Je moet jezelf kunnen verdedigen, veiligheid voor alles. Als je besluit te stoppen met messen, en een ander nog wel een mes heeft, sta je met 1-0 achter. Je loopt dan het risico om als eerste plat te gaan.”

Zelf zeggen ze geen messen meer bij zich te dragen. Voor Ernon is het niet dragen van messen zelfs iets waar hij met het project 'Team Enkelband' actief andere jongeren van probeert te overtuigen. Dit project probeert sinds 2012 ex-gedetineerden en jongeren op het rechte pad te houden.

Zelf is hij door schade en schande wijzer geworden. “Ik had best een ruig leven, waardoor ik ook meerdere keren heb vastgezeten. Als je jong bent, loopt je snel mee met anderen die foute dingen doen. Op straat zegt iedereen: ‘binnen zitten is net als een hotel’, maar dat is niet zo. Dat wil ik anderen besparen. Je leven staat stil binnen.”

EdubbelLA wil het leven op straat inwisselen voor een carrière in de (rap)muziek. Hij zit daarvoor zoveel mogelijk in de studio, en heeft al meerdere nummers uitgebracht. “We zoeken een uitweg, een manier om niet meer de hele dag op straat hangen. Ik ben 18 en ik rap over wat ik meemaak, de dingen die ik heb gezien in m’n leven, maar ook over wat ik wil bereiken.”

Tekst gaat verder onder de video



EdubbelLA en Ernon hebben veel gezien, en stonden zeker ook niet altijd achteraan als er ruzies waren. “Als je jong bent, ben je roekeloos”, legt EdubbelLA uit. “We hadden vaak ruzies met jongens uit andere buurten. Dan kwamen zij hier, of wij kwamen daar. Ik weet niet eens meer waar het over ging. Vaak was het dat andere jongens stoer deden, of dat vrienden ruzie hadden met een paar jongens. Dan gingen we connecten. Zo van: “kom nu, we gaan dingen doen.” Dat waren speelse tijden, ik was 16. Daar zijn wel dingen gebeurd, maar we zijn nu ouder.”

Als ze nu kijken naar de jongere kinderen uit hun buurt, zien ze dat het er harder aan toe gaat. Een duidelijke reden daarvoor zien ze allebei: drillrap. Ernon: “Die muziek stijgt iedereen naar het hoofd. Je kan natuurlijk best naar die muziek luisteren, maar je moet niet denken dat je van die lifestyle bent. Als je niet van die leven bent, moet je het ook niet proberen te zijn. Als je nu naar social media kijkt, of naar videoclips, is het echt anders.”

Tekst gaat verder onder de video



EdubbelLA: “Ik zie dat jongeren echt zijn veranderd door drillmuziek uit Engeland. Zij willen dat leven gaan leven, het stijgt de jongens naar hun hoofd. Ze zien in die clips grote messen, dus willen ze dat ook. Wij waren als jonge jongens ook vervelend, maar het is niet dat wij daarom met messen gingen lopen.”

Ernon en EdubbelLA proberen nu hun ervaringen op straat om te zetten in iets positiefs. Een leven als rapper, of een inspiratiebron voor jongeren om niet dezelfde fouten te maken. Dat dit soms nog best lastig is, blijkt wel op de dag dat we hebben afgesproken. Een van de jongens die vandaag ook bij ons gesprek aanwezig zou zijn, blijkt die ochtend te zijn opgepakt door de politie. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een heftige steekpartij: “Je verleden blijft je toch achtervolgen”, zeggen ze hierover.

Het ontsnappen uit het leven van de straat is een doel, maar soms blijven de wetten van de straat gelden. “We maken nu muziek, willen dingen anders nu doen. Maar als bepaalde dingen op je af komen, moet je handelen. Je kan hier niet over je heen laten lopen. En dan maakt het echt niet uit wat je doet. Of je voetballer bent, of rapper. Je kan niet wegrennen voor de problemen.”

Burgemeester Aboutaleb stelde deze week bij Rijnmond voor om ouders van kinderen die voor een tweede keer worden opgepakt met een mes te beboeten. Een slecht idee volgens EdubbelLA en Ernon. EdubbelLA: “Vaak weten ouders niks van wat hun zoons doen. Als een jongen een mes uit de keukenla van zijn moeder pakt, krijgt die moeder een boete omdat haar kind koppig is. Iedereen moet z’n eigen fouten maken in het leven. Die jongens leven in een fase, maar ze worden ook weer ouder en wijzer. Ik kan niet zeggen hoe het leven is voor jongens die nu 13 of 14 zijn. Zij leven hun leven, zij zitten in een fase waarin ik ook zat. Zij zullen zelf ook moeten ondervinden wat ze willen.”

Ernon: "Maar ik probeer ze met Team Enkelband wel te behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt."