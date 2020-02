Berkelaar blijkt tekenaar bombriefzakjes: 'Het zijn criminelen met smaak'

De bombrieven die zijn bezorgd bij verschillende bedrijven blijken souvenirzakjes te bevatten met daarop een tekening van Gerard Vreugdenhil uit Berkel en Rodenrijs. In die zakjes zat de explosieve stof die onder meer naar bedrijven in Rotterdam werden verstuurd. Dat meldt RTV Lansingerland.

Vreugdenhil maakte de zakjes al in 1982 in opdracht van zijn vader die een papierhandel had. "Op de tekening zie je mensen uit de zeventiende eeuw in verschillende beroepen, zoals een bakker en een slager. Ik heb niet bewust een bepaalde stad gekozen, maar meer een algemeen stadje waarin iedereen zich kan herkennen."

De papieren zakjes worden tegenwoordig nog steeds gedrukt door Paardekooper, het concern dat het vroegere bedrijf van zijn vader Vreugdenhil Verpakkingen in 1994 overnam.

Tot zijn grote verbazing zag de Berkelaar ineens zijn zakje terug op televisie. "Ik dacht: zo, dat zijn criminelen met smaak." Vreugdenhil benadrukt verder niets met de bombrieven te maken te hebben. "Haha nee, zoiets zou ik echt niet kunnen bedenken."