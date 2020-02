Feyenoord-selectie steunt Sinisterra met videoboodschap

De zwaar geblesseerde Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra is vrijdag middels een videoboodschap verrast door zijn ploeggenoten. De Colombiaan was ontroerd door de beterschapswensen van zijn ‘familie’.

Sinisterra viel tegen PEC Zwolle (3-4) vlak voor rust uit met een knieblessure en kan de komende zes tot acht maanden niet spelen. Een fikse tegenvaller voor de aanvaller, die dit seizoen een vaste waarde was in de basis bij Feyenoord.

"Luis, topspeler. Het is echt wel slecht nieuws, maar je moet positief blijven. Het team staat achter je en er zijn al veel voorbeelden van voetballers die sterker van zo'n blessure terug zijn gekomen. Blijf positief en we geloven in je", zegt onder meer aanvoerder Steven Berghuis in de videoboodschap.

"Heel mooi, ik word er erg blij van," reageert Sinisterra in Feyenoord TV, dat hem op zocht in zijn appartement. De club steunt hem bij zijn revalidatie, die hij eventueel gedeeltelijk in zijn vaderland zal afwerken.