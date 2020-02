Richard Groenendijk: 'Dan zou ik met een vrouw getrouwd zijn'

Richard Groenendijk heeft zijn hart verpand aan Rotterdam, maar de cabaretier kan zich nog goed herinneren hoe hij als onwetende dorpeling van achttien in de havenstad terechtkwam. "Dat was een totale cultuurshock die mijn leven compleet veranderde", vertelt hij in de talkshow Woorden en Daden.

Groenendijk komt uit het brave dorpje Dirksland in de gemeente Goeree-Overflakkee. "Ik zag het hele leven aan voor een doedelzak", zegt hij gekscherend over zijn levensopvatting in die periode. "Dirksland was in die tijd een dorp met zo'n tweeduizend inwoners en ik ging in de 2e Middellandstraat in Rotterdam wonen."

De vader van Groenendijk stond voor het huis in Rotterdam-West te wachten. "Die zei meteen: Ik wil hier nog niet dood gevonden worden. En mijn moeder zei voor het eerst in haar leven helemaal niets."

'Dan was ik waarschijnlijk met een vrouw getrouwd geweest'

De Dirkslander leerde in Rotterdam zichzelf en de rest van de wereld kennen. "Ik zat ineens in Surinaamse toko's en leerde pom maken. Ik had Marokkaanse vrienden met wie ik op toneel zat. Je komt in een smeltkroes van culturen. Dat heeft me enorm veranderd. Als ik in Dirksland was gebleven, was ik waarschijnlijk getrouwd geweest met een vrouw en had ik een bloemenwinkel gehad, maar dan was ik wel gaan hangen nu", zegt Groenendijk lachend.

