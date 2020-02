Architecte over renovatie Boijmans: droom die uitkomt

"Ik ben superblij om dit in Rotterdam te mogen doen, zeker voor Boijmans. Dit is echt een van mijn dromen."

Houben en haar architectenbureau Mecanoo zijn gekozen door de gemeente om het museum te renoveren. Hoe het ontwerp precies wordt, is nog niet te zeggen.

Het uitgangspunt is wel bekend, zegt Houben: "De entree is nu niet gemakkelijk. Tegenwoordig moet je echt uitkijken bij een modern museum hoe je binnenkomt en of het leuk is voor schoolgroepen. Is het laagdrempelig en niet voor de elite?"

Het moet volgens Houben ook een ervaring voor de zintuigen worden. "Hoe hoort het, hoe ziet het en hoe valt het licht binnen. hoe vallen de schaduwen en zitten er ritmes in."

Deze zomer moet duidelijk worden hoe het nieuwe Boijmans er uit komt te zien. Voor de renovatie van Boijmans is 55 miljoen euro nodig, nu Stichting Droom en Daad en de BankGiro Loterij onlangs besloten om af te haken als financier.

Boijmans van Beuningen moet in 2026 weer open gaan.