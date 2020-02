Hollen voor de trein op Dordrecht Zuid

Reizigers op station Dordrecht Zuid kijken sinds kort vreemd op als ze de trein naar Brabant in- of uitstappen.

De sprinter op perron 1 stopt niet meer in de buurt van de twee trappen die het perron rijk is, maar helemaal aan de andere kant van het station.

Volgens de NS komt dit doordat ze met een nieuw type sprinter op dit traject rijdt, de Flirt. Deze trein trekt sneller op en is daardoor eerder dan de oude treinen bij de spoorwegovergang op de Zuidendijk. Dit kan ervoor zorgen dat de spoorbomen niet snel genoeg dicht zijn.

“Gek genoeg is de trein door dichterbij de spoorwegovergang weg te rijden, later bij de overgang. Dit komt omdat de Flirt zijn topsnelheid dan nog niet bereikt heeft”, legt woordvoerder Arno Leblanc van de NS uit.

“Uiteraard kunnen we ook aan de machinisten vragen om langzamer op te trekken. Maar dan kan het gebeuren dat die boodschap een machinist niet bereikt of hij dit door zijn andere werkzaamheden vergeet. De kans is miniem, maar we willen het risico niet nemen dat er daardoor iets mis gaat.”



Op het station staat met een bord aangegeven dat de trein aan het einde van het perron vertrekt. De NS benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat, maar weet nog niet hoelang de situatie zo blijft.

Dit is een verhaal van mediapartner RTV Rijnmond