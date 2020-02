Sparta wint bij RKC en doet uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie

Sparta heeft vrijdagavond een goede stap gezet richting lijfsbehoud in de eredivisie. Hekkensluiter werd in Waalwijk met 0-1 verslagen door een doelpunt van FC Utrecht-huurling Patrick Joosten. De Rotterdammers hebben daardoor nu dertig punten verzameld.

De Rotterdammers begonnen het degradatieduel goed. De ploeg van Henk Fraser kreeg na vijf minuten al een levensgrote kans in de persoon van Deroy Duarte. De middenvelder schoot van dichtbij via RKC-keeper Etienne Vaessen over het doel.

De thuisploeg werd voor het eerst gevaarlijk toen Richard Van der Venne werd vrijgespeeld in het strafschopgebied, maar hij schoot hoog over. Nadat Abdou Harroui ook op Vaessen had geschoten, kon Sparta even later wél op voorsprong komen.

Patrick Joosten dribbelde vanaf de linkerkant richting het doel van de Waalwijkers en schoot met rechts via een RKC-verdediger binnen: 0-1. Met die stand op het scorebord werd er ook gerust.

Patrick Joosten kreeg zo’n twintig minuten voor tijd nog de kans om zijn tweede goal te maken, maar zijn schot ging rakelings naast.

Oud-Spartaan Mario Bilate had daarna ook nog de kans om de gelijkmaker te maken, maar Ariel Harush was een sta-in-de-weg. Sparta trok de overwinning over de streep en behoudt daardoor de elfde plek.

Scoreverloop

32' 0-1 Patrick Joosten