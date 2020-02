Hugo de Jonge over wapens op scholen: 'Het begint bij opvoeden'

De Jonge voelt niets voor het strafbaar maken van het dragen van steekwapens. Want dan beland je in een oeverloze discussie, zegt De Jonge: "Een verbod op messen in het algemeen is heel moeilijk te handhaven en dan kom je toch al heel snel bij de inhoud van de keukenla terecht. Maar er is wel degelijk ook vanuit de gereedschapskist van de politie een heel stuk meer instrumentarium uit te trekken dan op dit moment wordt gebruikt", zegt De Jonge.

"Maar handhaving kan nooit het enige antwoord zijn op zo'n bizar fenomeen als het bij je hebben van kapmessen en het tegenover elkaar staan van jeugdbendes."



De Jonge zegt verder dat de bal bij de ouders ligt. Het begint bij opvoeden, vindt hij. Ouders die daar niet in slagen, moeten hulp krijgen, zegt De Jonge.

Binnenkort is er overleg tussen burgemeesters, de politie, justitie en de ministers Grapperhaus en Dekker. Zij kijken wat er nodig is om het aantal steekpartijen onder jongeren terug te dringen.