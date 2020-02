Typerend Excelsior-duel: tien goals (!) en drie punten

De Rotterdammers kwamen zoals wel vaker in de eerste helft op een comfortabele voorsprong. Elias Mar Omarsson en Rai Vloet zetten de ploeg van Marinus Dijkhuizen voor rust op een 2-0 voorsprong.

Na rust kwam Den Bosch (voor het eerst) terug in het duel. Voormalig FC Dordrecht-spits Pedro Marques maakte de aansluitingstreffer. Zo'n vijf minuten later was het weer raak voor de Brabanders. Danny Verbeek maakte de gelijkmaker, die op zijn beurt weer opgevolgd werd door een nieuwe treffer van Marques: 2-3.

Excelsior reageerde ook weer razendsnel. Luigi Bruins benutte een strafschop. Bovendien moest FC Den Bosch daarna met tien man verder. Jordy van der Winden kreeg zijn tweede gele kaart.

Ondanks dat de bezoekers met tien man stonden, kwamen zij toch weer tot scoren. Zo'n twintig minuten te spelen maakte Marques zijn hattrick compleet. Maar zoals heel het duel al het geval was, reageerde de thuisploeg weer. Dit keer via Joël Zwarts en vijf minuten later ook via Ahmad Mendes Moreira. Laatstgenoemde kreeg bij de heenwedstrijd in Den Bosch te maken met racisme, waardoor dat duel ook stil werd gelegd.

Maar daar bleef het in Rotterdam niet bij. Rai Vloet maakte er in de absolute slotfase uiteindelijk ook nog 6-4 van.

Scoreverloop

27' 1-0 Elias Mar Omarsson

41' 2-0 Rai Vloet

49' 2-1 Pedro Marques

54' 2-2 Danny Verbeek

61' 2-3 Pedro Marques

65' 3-3 Luigi Bruins (strafschop)

71' 3-4 Pedro Marques

76' 4-4 Joël Zwarts

80' 5-4 Ahmad Mendes Moreira

90' 6-4 Rai Vloet