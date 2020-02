Marinus Dijkhuizen over Excelsior-Den Bosch (6-4): 'Het is onvoorstelbaar'

"Het is ook wel zorgwekkend hoe makkelijk je een 2-0 voorsprong weggeeft binnen een kwartier na rust. Dat baart zeker wel zorgen", zegt Dijkhuizen tegenover Rijnmond.

De trainer heeft geen verklaring voor de vele tegengoals van de Rotterdammers. "Wist ik het maar, dan zou het makkelijk zijn. Het is onvoorstelbaar. Het zal van alles wat zijn. Een stukje mentaal. Je denkt snel: 'shit, daar gaan we weer', als je zoveel tegentreffers krijgt.

Het is ook een stukje vertrouwen, met name achterin. We maken te veel persoonlijke fouten. Helaas zijn we niet zo goed verdedigend. Ik heb verder een heel mooi middenveld, maar dat is verdedigend ook aan de kwetsbare kant."

