Matchwinner Joosten over RKC-Sparta: 'Voetballend kansen blijven creëren'

"We wisten al dat het moeilijk zou worden hier. In uitwedstrijden hebben we sowieso moeite, dat is gebleken. Gelukkig weten we snel te scoren. Dat geeft ons wel een groot voordeel. Op het einde hoef je het dan alleen maar dicht te houden", zegt Joosten tegenover Rijnmond.

Sparta had de wedstrijd al eerder kunnen beslissen. "We hebben in de eerste helft de meeste kansen gecreëerd. Soms ook op een goed voetballende manier. Daar kunnen we op voortborduren richting de wedstrijd tegen FC Emmen.

Helemaal omdat het denk ik geen zin heeft om de bal naar voren te schieten, als ik met Mohamed Rayhi voorin sta. Het is gewoon anders dan als Ache speelt. We moeten gewoon op een voetballende manier blijven spelen, wie weet komen er dan nog meer goals."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Patrick Joosten.