Scholen bezorgd over criminele uitbuiting van jongeren

Meer dan de helft van de middelbare scholen maakt zich zorgen over criminele uitbuiting van leerlingen. Dat meldt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) op basis van een enquête waar bijna 280 scholen in het voortgezet onderwijs en mbo-instellingen aan meewerkten.

Scholen maken zich voornamelijk zorgen over leerlingen die worden gedwongen tot drugshandel. Deze zorgen zijn de laatste twee jaren toegenomen en leerlingen lijken steeds jonger slachtoffer te worden van criminele uitbuiting.



Rotterdamse scholenkoepel iHub kondigde vrijdag aan maatregelen te treffen om de scholen veiliger te maken.

Dweilen met drugskraan open

"Wij zijn geschrokken van de omvang van dit probleem", vertelt Shamir Ceuleers van het CKM. "Het laat zien dat we criminele uitbuiting amper in beeld hebben, terwijl er door het kabinet miljoenen euro’s worden ingezet op drugsbestrijding. Als we deze slachtoffers niet helpen, kunnen we dit blijven doen, maar blijft het dweilen met de drugskraan open."

Volgens Ceuleers komt het probleem nauwelijks terug in de officiële opsporingscijfers. "Het gebrek aan zicht staat een effectieve aanpak in de weg. Voor deze druggerelateerde criminele uitbuiting onder Nederlandse jongeren is dan ook weinig aandacht, zowel in de landelijke plannen tegen mensenhandel als tegen ondermijning, terwijl de noodzaak daarvan alleen maar toeneemt."

Integrale aanpak

Het CKM pleit voor een integrale aanpak van criminele uitbuiting van jongeren. "Dit vereist een omslag in denken die reeds ingezet is in het Verenigd Koninkrijk. Daar staat dit thema hoog op de politieke agenda, waardoor steeds meer slachtoffers van criminele uitbuiting worden gesignaleerd en beschermd", aldus Ceuleers.