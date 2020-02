Rotterdamse apenredder: 'Je ziet nog steeds baby-chimpansees met kleertjes aan'

Het leven van Rowena Facee Schaeffer staat volledig in het teken van apen. Zij reist als een Rotterdamse Jane Goodall de hele wereld over om ze te redden. In Afrika vormt stroperij een grote bedreiging voor apen. Volwassen dieren worden vaak gevangen waardoor hun kleintjes hulpeloos achterblijven. Rowena komt dan in actie met haar stichting GO APE.

"De baby-aapjes gaan vaak naar rijke mensen in Afrika of naar de westerse wereld", zegt Rowena in de Rijnmond-talkshow Woorden en Daden. "Je ziet op social media baby-chimpansees met kleertjes aan. Die wonen dan gewoon bij mensen thuis."

Gevaarlijk

Inmiddels is het verboden om apen als huisdier op te nemen, maar het gebeurt nog steeds. Als de situatie thuis onhoudbaar wordt, komen de dieren bij Stichting AAP terecht waar Rowena ook één dag in de week als vrijwilliger werkt.

"Bij Stichting AAP werd twee jaar geleden aap Maria van tien jaar binnengebracht", zegt Rowena. "Die had bij een gezin in Portugal geleefd. Daar at ze mee met een bordje en bestek en had ze slabbetje om. Ze speelde ook met de kinderen totdat ze te gevaarlijk werd."

Rowena waarschuwt mensen die denken een aap als huisdier te kunnen houden. "Het gaat altijd mis. Het is en blijft een wild dier dat in zijn natuurlijke omgeving moet blijven leven. Regelmatig waren er verwondingen bij familieleden. Maria eindigde daardoor in een kelder."

