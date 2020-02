Het weer van vandaag: veel wind

Vandaag is het bewolkt met in de loop van de dag af en toe lichte regen of motregen. Het wordt maximaal 11 graden. Er staat een krachtige en aan zee harde zuidwestenwind, kracht 6 of 7. Ook bestaat er kans op (zware) windstoten tot 80 km/u.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en in de nacht gaat het overal flink regenen. Het koelt niet verder af dan 8 graden. De zuidwestenwind neemt af tot matig en aan zee tot (vrij) krachtig.

Kletsnat

Morgen is het bewolkt en in de ochtend is het kletsnat, in de loop van de middag wordt het droger. In de middag wordt het 11 graden. De zuidwestenwind waait krachtig en aan zee hard, windkracht 6 of 7. Ook bestaat er kans op zware windstoten tussen 75 en 90 km/u. In de loop van de middag ruimt de wind naar het noordwesten en neet in kracht af.

De hele week blijft het wisselvallig met geregeld regen of (hagel)buien en soms zon. Het wordt even wat minder zacht met rond het midden van de week een meer normale temperatuur van 6 graden. Ook de wind blijft een belangrijke rol spelen.