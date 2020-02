'Vast aanmeldmoment voor middelbare school'

Als het aan minister Arie Slob ligt, komt er één vast aanmeldmoment voor de middelbare school. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Ook zou de eindtoets voortaan de doorstroomtoets heten.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zouden leerlingen uit groep 8 zich gelijktijdig moeten aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

"Ik wil af van de harde beoordelingsmomenten voor kinderen", laat Slob weten. Er ligt nu nog veel nadruk op de eindtoets en de overgang van basis- naar middelbare school als belangrijke momenten.

Spanning

Slob wil de druk op de toets in groep 8 verder verkleinen, om ervoor te zorgen dat de spanning voor deze toets bij de kinderen niet verder oploopt. "Scholen moeten op meerdere momenten kijken waar een leerling staat. Daarvoor kunnen ze slimmer gebruikmaken van de toetsen die zij al afnemen. Zo kan een kind op de middelbare school ook makkelijker naar een ander schoolniveau, als dat beter past."



Eerder presenteerden onderwijsorganisaties al een onderwijspact, waarin staat dat kinderen pas in het derde jaar van de middelbare school een definitief schooladvies voor vmbo, havo of vwo moeten krijgen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, krijgen leerlingen in groep 8 in januari het schooladvies van de leraar en maken ze daarna de toets. Op basis van de resultaten van de toets kan de leraar het schooladvies eventueel nog iets bijstellen.

Vanaf zaterdag is er een internetconsultatie over het wetsvoorstel. Dan kunnen leraren, schoolleiders en ouders meedenken over de wet.