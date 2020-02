Vlaardinger met carnavalsoutfit en nepwapen blijkt nog te moeten zitten

Een 25-jarige man uit Vlaardingen die nog een gevangenisstraf had openstaan, is de carnavalsweek niet goed begonnen. Hij liep vrijdagavond tegen de lamp toen de politie hem in Breda in carnavalsoutfit met een nepwapen zag rondlopen.

Volgens de politie was het nepwapen niet van een echt wapen te onderscheiden. Toen agenten zijn identiteit controleerden, bleek dat hij nog vijftien dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij een kleine hoeveelheid van de synthetische drug MDMA bij zich.

Het nepwapen en de MDMA zijn in beslag genomen. De man viert nu carnaval in de cel. Het is niet bekend of hij zijn feestelijke outfit nog aan heeft.