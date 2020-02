Aantal misdrijven in Nissewaard toegenomen

Het aantal misdrijven in de gemeente Nissewaard is vorig jaar toegenomen. In 2018 waren er 1002 misdrijven, vorig jaar waren het er 1042. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die door de gemeente zijn opgevraagd.

Zo waren er meer moorden en gevallen van doodslag dan het jaar ervoor. Ook nam ook het aantal mishandelingen toe. Daarnaast is het aantal overvallen gestegen, van drie in 2018 naar tien in 2019.

Vooral de wapen- en drugshandel is explosief toegenomen. Zo was er in 2019 in de wapenhandel een toename van 47 procent ten opzichte van 2018. In de drugshandel was sprake van een toename van 39 procent.

In 2019 werden wel minder straatroven gepleegd. Ook waren er minder vernielingen en gevallen van bedreiging.



Spijkenisse werd vorig jaar opgeschrikt door een reeks geweldsincidenten. Zo werd tot twee keer toe gestoken bij metrostation Heemraadlaan. Ook werden verschillende messen en vuurwapens aangetroffen in voertuigen, staken jongeren elkaar met messen en werd er een hakbijl gebruikt bij een vechtpartij.