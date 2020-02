Vrijwilligers trotseren weer en wind om Biesbosch schoon te maken

In het natuurgebied tussen Merwede en Amer is tijdens het recente hoogwater veel plastic achtergebleven. Dat zit vaak verstrikt in de planten op de oevers. Er waren zaterdag zo'n honderd vrijwilligers in weer en wind aan de slag om de Biesbosch weer schoon en toonbaar te maken.



Het hoogwater in de Biesbosch was het gevolg van een combinatie van hoge waterstanden in de rivieren en de stormen van de afgelopen tijd. Het plastic en de andere troep waren afkomstig uit de rivieren.



Volgens boswachter Thomas van der Es heeft de Biesbosch overstromingen echter wel nodig. Eerder legde hij aan Rijnmond uit dat de gevolgen van de overstroming over een paar maanden te zien zullen zijn. "In het voorjaar zie je terug wat het water heeft gedaan; dat heeft zand en kruiden afgezet. We zien dan in juni de flora en de bloemen vol in bloei staan."