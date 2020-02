Eén jaar na gevallen heistelling in Vlaardingen: 'Ik wilde weg van alle ellende'

"Ik werd direct overladen door berichten en telefoontjes van bekenden", zegt Harent allereerst over de betreffende dag waarop de heistelling op Katendrecht om viel. "Ik dacht eerst nog even dat er bij mij weer wat aan de hand was. Maar toen ik het hoorde, dacht ik meteen aan de grote klus die deze getroffen bewoners te wachten staat."

Verhuizing

Want dat is ook wat Bart stond te wachten nadat het hem overkwam. Hij kwam in een ware roes terecht, waarbij hij elke dag bezig was om alles rond zijn getroffen huis te regelen. "En dat vergt veel energie, wat ook weer effect heeft op je privéleven en op je werk. Ook daar gaat dat niet ongemerkt", vervolgt Harent.



Uiteindelijk duurde het een half jaar voordat de Vlaardinger weer zijn huis in kon. "Maar mijn gevoel voor dit huis was steeds minder geworden, ik wilde ergens anders een frisse start maken en dat heb ik dan ook gedaan", legt Harent uit, die nu één straat verderop woont in een gloednieuwe woning. "Ik ben nu nog bezig met het laatste stukje klussen, maar heb nu alles van mijn vorige woning achter mij kunnen laten."

Tot slot heeft de Vlaardinger nog een tip voor de getroffen bewoners in Rotterdam-Katendrecht. "Bij mij hielp het inschakelen van een contra-inspecteur echt gigantisch. Nu weet ik niet hoe ieders situatie is, maar als ik dat niet had gedaan, vrees ik dat ik nu nog bezig was geweest."