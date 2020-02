'Zolang de teksten van Jules in de stad blijven hangen blijft hij voortleven'

Anton Slotboom op Rijnmond over zijn boek over Jules Deelder

"Het was donderdagochtend 10:19 uur, dat zal ik nooit vergeten. 'Jules is overleden', was de mededeling." Rijnmond-redacteur Anton Slotboom is nét klaar met een biografie over de Rotterdamse legende, als hij het nieuws hoort.

"Een week voor zijn overlijden had ik net het boek ingeleverd. Ik had het een bizar open einde meegegeven, omdat Jules voor mijn gevoel nog lang niet klaar was." Anton had het inleveren van zijn boek nog gerekt tot ná de 75ste verjaardag van Deelder.

"Het boek was een eerbetoon naar aanleiding van zijn verjaardag, maar ik kon voor die tijd gewoonweg niet alles op papier krijgen. Er was zóveel te vertellen over hem."

Na de uitzending over Deelder weet Anton het zeker: "Dit boek moest zoveel meer worden dan een eerbetoon voor Jules' verjaardag. Ik ben gelijk aan het herschrijven geslagen."

Eigenwijs

En nu is 'De zin van je leven ben je zelf' af. En dat terwijl Jules zelf eigenlijk niet zat te wachten op een biografie. "Bart Chabot, een goede vriend van hem, heeft zelfs aangeboden er een over hem te schrijven. Dat wilde Jules niet. 'Je hebt er een geschreven over Herman Brood en die is nu dood', zei hij toen", vertelt Anton.

Toch heeft hij zich eraan gewaagd. "Mijn uitgever benaderde me ervoor. Er is een geweldig boek te maken over het leven van Jules, omdat er zoveel van hem te leren valt. Ik weet dat hij heel erg eigenwijs is geweest, maar ik hoop toch dat hij het mooi vindt."

Voor de biografie sprak Anton veel bekenden van Jules en hoewel sommigen vonden dat hij er bij een van zijn laatste tv-optredens bij Pauw al kwetsbaar uitzag, zagen de meesten zijn dood verre van aankomen. "Hij heeft tot aan het weekend van zijn dood nog optredens gegevens. Zelfs zijn beste vrienden hadden niet in de gaten dat hij aan het vertrekken was."

Respect

Die bekenden hebben soms verrassend gewone herinneringen aan de dichter. "Dat hij vaak ging biljarten", vertelt Anton. "Hij was kunstenaar van het hoogste niveau, maar hij was ook gewoon een Rotterdammer die je overal tegen kon komen. Bij het biljarten bijvoorbeeld, of in de avondwinkel."

Deelder kwam uit Rotterdam-West, maar dwong ook daar respect af. "Het kan daar weleens rauw zijn op straat, maar iedereen sprak Jules daar aan met meneer Deelder", weet Anton.

Toch kon hij soms ook verrassend aardse dingen doen. "Hij was ook een mens met een gezin. Ik heb Loes Luca gesproken, die vertelde dat hij ook gewoon Sinterklaasgedichten schreef."

Voortleven

"Jules is onlosmakelijk met Rotterdam verbonden. Een van zijn eerste herinneringen aan de Coolsingel is een singel met zes gebouwen. Zes! Die man was ouder dan de stad zelf. De groei van Rotterdam is de groei van Deelder en andersom."

Daarmee is het alleen maar uiterst belangrijk dat Jules in de stad gehouden wordt, vindt Anton. "Zolang de teksten van Jules in de stad blijven hangen, blijft hij voortleven."