Cruiseschip Westerdam: 'Het fotoboek wordt nu wel een tikje anders'

"We zijn blij dat we weer in Nederland zijn", zegt Jolanda Koote uit Brielle, die samen met haar man Ron aan boord zat van het schip van de Holland America line, dat zijn wortels heeft in Rotterdam. Vrijdag is het duo geland, na een cruise die nét iets anders verliep dan gepland.

In het begin leek er geen vuiltje aan de lucht. "Onze cruise ging vanuit Hongkong van start. Het was een schitterend begin. Op zee hoorden we al dat andere cruiseschepen in de problemen waren gekomen. We zijn toen wel in Kaohsiung beland, in Taiwan. Daar bleven we twee dagen. Op de tweede dag mochten we niet meer van boord en moesten we de haven verlaten."

Een ander cruiseschip dat in Taiwanese haven lag, was verdacht. "Daardoor sloeg de paniek toe in Kaohsiung. Toen werden we weggestuurd."

Geen paniek

Het schip ging de zee weer op, in eerste instantie richting Japan. "Ook daar mochten we niet aanmeren, omdat de Diamond Princess daar was. Dat cruiseschip had het virus wél aan boord en daar werden veel mensen ziek. Dat was natuurlijk best heel angstaanjagend, maar bij ons was niemand ziek. Niemand is ook besmet geraakt."

De Westerdam blijft op zee liggen, want de passagiers worden uit veel havens geweerd. "Het werd alleen een bootreisje", lacht Jolanda toe.

Gelukkig brak er geen paniek uit op de boot: "Het was best heel gezellig aan boord. Het was lekker weer. Iedereen maakte er het beste van. De sfeer was goed, maar er was natuurlijk verder ook niet iets dramatisch aan de hand." Angst voor tekorten was er ook niet, want er was nog een ruime voorraad aanwezig op het schip. "De stemming bleef tot het laatste moment goed. Een beetje raar, want het is natuurlijk een serieuze ziekte, maar het was een relaxte reis", vertelt Jolanda.

Fotoboek

Het scheelde dat de passagiers van de Westerdam gewoon rond mochten lopen. "We hoefden niet in onze hut te blijven, zoals op de Diamond Princess. Er werd wel gezegd: let op je hygiëne. Ze stonden overal met anti-bacteriecrème, maar we mochten doen waar we zin in hadden."

Ondertussen legt de Westerdam behoorlijke afstanden af, maar is het schip nergens welkom. "We zouden eerst naar Yokohama gaan, maar dat mocht uiteindelijk niet. En toen Bangkok, maar dat werd 'm ook niet. We mochten nergens aan land tot Cambodja zei: kom maar!"

Hoewel de sfeer aan boord prima was, was het voor Jolanda heel fijn om weer aan wal te kunnen. "Dat was heel prettig! Ik had gehoopt een heel ander vakantieverhaal te kunnen vertellen, maar ik heb wel heel veel leuke mensen ontmoet. Maar ik had liever een fijne vakantie waar ik een mooi fotoboek van had kunnen maken. Nu wordt het fotoboek toch een tikje anders."