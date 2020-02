Vrouw met kinderwagen aangereden door Porsche in Gorinchem

Een automobilist heeft zaterdagmiddag in Gorinchem een vrouw die met haar kinderwagen liep, aangereden. Dat gebeurde in het voetgangersgebied van de Van Arkelstraat.

De vrouw kon nog net op tijd de kinderwagen van haar afduwen, waardoor haar kind ongedeerd bleef. Zelf raakte ze gewond aan haar been.

De automobilist reed in een Porsche. Hij is mogelijk de macht over het stuur verloren, denkt de politie. De 29-jarige chauffeur is aangehouden.