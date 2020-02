Karate-legende Loek Hollander geëerd tijdens uitvaart

Rotterdamse karate-legende Loek Hollander is zaterdagmiddag begraven op de Algemene Begraafplaats in Barendrecht. Tijdens de uitvaart brachten ruim 350 karateka's een bijzonder eerbetoon aan Hollander.

De karateka's vormden een erehaag naar het graf. Zij droegen hun karatepak op de manier zoals dat gebruikelijk is bij een afscheid van een dierbare: met de rechterkant over de linkerkant. Ook droegen zij gekleurde bloemen bij zich.

Als afscheidsgroet voerden zij een specifieke beweging uit die Loek maakte aan het einde van zijn lessen.

Hollander overleed afgelopen zondag op 81-jarige leeftijd. De karate-legende startte in 1962 met het beoefenen van Kyokushin en werkte zich hiermee omhoog in deze tak van sport. Kyokushin is de hardste variant karate die er bestaat. Vanwege zijn verdiensten kreeg hij de titel Shihan, wat 'Meester' betekent.

Bij de uitvaart waren ruim driehonderd mensen uit binnen- en buitenland aanwezig. Ook Shihan Antonio Pinero, president van de Kyokushin World Federation (KWF) waar Hollander mede-oprichter van was, nam zaterdag afscheid van de legende.

