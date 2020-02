Carnavalsoptochten Dordrecht en Gorinchem goed verlopen ondanks harde wind

Verschillende carnavalsoptochten in het land zijn afgeblazen vanwege code geel. De optochten in Dordrecht en Gorinchem zijn ondanks de harde wind wel doorgegaan.

Feestvierders in de regio lieten zich niet tegenhouden door het slechte weer. "Het is boven verwachting goed gegaan. Het was een leuke optocht met veel groepen", vertelt de woordvoerder van de organisatie van de carnavalsoptocht in 'Bliekenstad'.

"Op sommige plekken was er enorm veel wind", vervolgt de woordvoerder. Toch kon de optocht doorgaan. "Meer dan driekwart van de optocht loopt tussen huizen door."

De Gorcumse carnavalsorganisatie had al wel rekening gehouden met het weer en daardoor vooraf extra vrijwilligers opgetrommeld. Mede daardoor is de optocht vlekkeloos verlopen. "De optocht was mooi op tijd binnen."