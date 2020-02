Bozeník doet het weer en schiet Feyenoord langs Fortuna

Leroy Fer in duel met Wessel Dammers tijdens Feyenoord-Fortuna. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Steven Berghuis schiet Feyenoord via een strafschop op voorsprong tegen Fortuna. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

In een bijzonder moeizame wedstrijd heeft Feyenoord in eigen huis afgerekend met Fortuna Sittard. Na twee VAR-penalty's werd Robert Bozeník, net als vorige week tegen PEC Zwolle, de matchwinner voor de Rotterdammers: 2-1.

De eerste helft verliep stroef voor Feyenoord, dat constant stuitte op de gele muur van Fortuna. De bezoekers hadden vooral het eerste gedeelte van de eerste helft zelfs de beste kansen, tegen een slordig Feyenoord. De ploeg van Advocaat kwam richting de rust iets beter in het spel, maar hele grote kansen leverde dat nog niet op.

Aan het begin van de tweede helft werd Feyenoord enigszins in het zadel geholpen door een makkelijk gegeven strafschop. De VAR greep in bij een duwtje in de rug van Bozeník, waarna Steven Berghuis de penalty onberispelijk binnenschoot: 1-0.

Ruim tien minuten later kwam Fortuna langszij, dankzij een overtreding van Justin Bijlow. Weer legde scheidsrechter Nijhuis de bal op de stip na ingrijpen van de VAR, waarna Mark Diemers niet faalde vanaf elf meter. Feyenoord kon weer opnieuw beginnen, maar kwam snel weer op voorsprong. Bozeník toonde zich alert bij een inzet van Rick Karsdorp, en schoot de 2-1 binnen. In het restant van de wedstrijd maakte Sven van Beek nog zijn rentree na maanden blessureleed, en trok Feyenoord de zege over de streep.

Feyenoord - Fortuna Sittard

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Karsdorp, Ié, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Bozeník (89' Van Beek), Larsson (79' Haps).

Scoreverloop:

52' Steven Berghuis (strafschop) 1-0

63' Mark Diemers (strafschop) 1-1

71' Robert Bozeník 2-1