Live: Bozeník schiet Feyenoord op voorsprong tegen Fortuna (2-1)

Het is weer tijd voor een zaterdagavondje Feyenoord op Radio Rijnmond. De Rotterdammers ontvangen in de eigen Kuip Fortuna Sittard, en uiteraard mis je via 93.40 FM helemaal niets van dat duel. Daarnaast is de wedstrijd te volgen via onderstaand liveblog.

De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 19.00 uur met presentator Bart Nolles. Feyenoord en Fortuna trappen om 19.45 uur af, waarbij je via commentatoren Dennis van Eersel en Sinclair Bischop uiteraard geen moment mist vanuit de Kuip.

Feyenoord hoopt met een zege op Fortuna de druk op het kwakkelende AZ, dat nog altijd tweede staat, te vergroten. Op dit moment is het gat tussen beide ploegen vier punten, de Alkmaarders komen zondag pas in actie.

Overigens zal Feyenoord vanavond toch allesbehalve gemakzuchtig kunnen denken over nummer veertien Fortuna. In Sittard werd eerder dit seizoen ternauwernood gewonnen in het bekertoernooi, maar ook verloren in de competitie (4-2 in oktober). Daarbij eindigde Feyenoord-Fortuna Sittard vorig seizoen verrassend in een 2-0 zege voor de bezoekers...

Feyenoord - Fortuna Sittard

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Karsdorp, Ié, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Bozeník, Larsson.

Scoreverloop:

52' Steven Berghuis (strafschop) 1-0

63' Mark Diemers (strafschop) 1-1

71' Robert Bozeník 2-1

Praat hieronder mee over Feyenoord-Fortuna en doe jouw voorspelling!