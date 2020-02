Partij voor de Dieren pleit voor autovrije Meent op marktdagen

De Meent in Rotterdam moet autovrij worden op marktdagen, vindt de Rotterdamse Partij voor de Dieren. De gemeenteraad heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden.

De Partij voor de Dieren vindt het onveilig dat mensen op dinsdagen en zaterdagen via de Meent naar de markt op de Binnenrotte lopen, terwijl het daar dan zo druk is met auto's. Een autovrije Meent op marktdagen is ook beter voor de luchtkwaliteit, zegt de Partij voor de Dieren.

Het onderzoek naar het weren van auto's van de Meent tijdens marktdagen moet midden volgend jaar klaar zijn.