Van Beek en Haps na blessureleed terug bij Feyenoord: 'Hebben elkaar geholpen'

Sven van Beek en Ridgeciano Haps maakten zaterdagavond beiden na maanden van blessureleed hun rentree bij Feyenoord. Van Beek viel in als extra slot op de deur, Haps kwam erbij als linksbuiten in de moeizaam gewonnen wedstrijd tegen Fortuna (2-1).

"We hebben samen heel hard gewerkt, ook in onze vrije tijd. Ik denk dat dat ons wel heeft geholpen sneller te herstellen", blikt Haps terug op de periode van blessureleed voor hemzelf en ploeggenoot Van Beek. "We waren al een team met zijn tweeën, maar zijn nu nog hechter geworden. Sven heeft me altijd geholpen als ik er even doorheen zat."

"Natuurlijk heb je weleens dagen dat je het niet ziet zitten, dat is denk ik logisch", vult Van Beek aan. "Je denkt dat je er eindelijk vanaf bent en dan komt het weer terug. De teamgenoten, nu specifiek Haps, slepen je erdoorheen. Hij zat in hetzelfde schuitje, ik denk dat we elkaar goed geholpen hebben."

