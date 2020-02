Het weer van vandaag: veel regen en (weer) zware windstoten

Vandaag is het bewolkt met vanochtend veel regen, in de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten droog. Het wordt een graad of 12. De westen- tot zuidwestenwind neemt vanochtend toe en wordt krachtig of hard en aan zee stormachtig, windkracht 6 tot 8.

Er bestaat kans op zware windstoten tussen 75 en 90 km/u. In de loop van de middag ruimt de wind naar het noordwesten en neemt in kracht af, ook de zware windstoten verdwijnen dan. Vanavond en vannacht klaart het breed op en blijft het droog. De wind neemt sterk af en de temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden.

Morgen is het overwegend bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag gaat het vanuit het noordwesten overal regenen. In de middag wordt het opnieuw 12 graden. In de ochtend eerst het eerst nog relatief rustig, later in de middag neemt de zuidwestenwind toe tot krachtig en aan zee tot hard, windkracht 6 of 7. Tevens kunnen dan opnieuw zware windstoten voorkomen tot 90 km/u langs de kust.

Vooruitzichten

De hele komende week blijft het wisselvallig met geregeld regen of buien. Het wordt ron het midden van de week minder zacht. Ook staat er vaak een stevige wind.