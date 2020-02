Storm: omgewaaide bomen en schade in de regio

Van meerdere plekken kwamen meldingen van omgevallen bomen, dakbedekking die los begon te raken en andere gevallen van stormschade. "We kunnen het allemaal nog wel behappen, maar je merkt dat het aantal meldingen behoorlijk aan het toenemen is deze ochtend", laat woordvoerder Rene van der Linden van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten.

"Het gaat vooral om bomen die dreigen om te waaien, delen van daken die aan het wapperen zijn. Kortom: veel vragen om hulp", zegt Van der Linden.



Schademeldingen

Op tal van plekken, op Voorne-Putten, in de Hoeksche Waard en in Rotterdam en omgeving zijn bomen omgevallen.

In Zwijndrecht is rondvliegend isolatiemateriaal aan de Amerweg een woonwijk ingewaaid. Bij tennisvereniging Smitshoek viel een lichtmast over een baan heen.

In het Museumpark raakten volgens de brandweer glasplaten los van een parkeergarage. Eerder werd gemeld dat het ging om platen van het nieuwe depot van Boijmans, maar dat blijkt niet te kloppen.

Ook voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid was het druk. "We lopen inmiddels richting de vijftig meldingen", zei een woordvoerder. Dan gaat het niet alleen om stormschade, maar ook om waterschade. "Maar de meeste gevallen gaan toch om omgevallen bomen enzovoort."

In de Hoeksche Waard zijn redelijk wat bomen omgevallen. "In de Alblasserwaard is het wat rustiger", gaat de woordvoerder verder. "Verder was er een opvallende melding van een woonark bij Gorinchem die is losgeslagen door de harde wind."

Aan de S.M. Hugo van Gijnweg zijn glasplaten van het seniorencomplex Zephyr naar beneden komen zetten. "Die zijn afkomstig uit het trappenhuis", zegt iemand van de manege, die er tegenover zit. "En het is zeker niet de eerste keer. Bij eerdere stormen kwam er ook al glas naar beneden. Van tientallen meters hoog. Dit gaat een keer flink fout."



Zevende stormdag

Omdat in Zeeland over een periode van een uur gemiddeld windkracht 9 is gemeten was er officieel sprake van een storm. "Op Rotterdam-The Hague Airport hebben we ook al windstoten gehad tot 100 kilometer per uur. Maar ook al bij Gorinchem heb je windstoten tot 90 kilometer per uur en dat maak je daar niet zo vaak mee."

Het is in dit prille jaar al de vierde storm in ons land.



Voor de regio Rijnmond was tot 17:00 uur weercode geel van kracht, vanwege de kans op zware windstoten.

Vanwege de harde wind rijdt de hogesnelheidslijn niet tussen Rotterdam en Breda.