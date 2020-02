'Die brug zal me een rotzorg wezen, als ik maar niet instort'

Bij iedere fietser, scootmobiel of scooter rammelen de losliggende vloerplaten van de brug. "Je schrikt je telkens lam", zegt een bezoeker van het Vlietland. "Is het geld op of zo bij de gemeente? Ze kunnen dat toch wel repareren of niet dan?. Bij iedere passage van met name een scooter lijkt het of een bataljon soldaten over de poldervaart trekt. "Die brug zal me een rotzorg wezen", zegt een Rotterdamse patient die bij de brug een shaggie rookt. "Als ik maar niet instort", lacht hij in een wolk van tabaksrook.

Permanente oplossing

Bij nadere inspectie van het wegdek op het bruggetje vallen de talloze gaten op. Reparatie en noodreparaties hebben niet geholpen. De bouten lijken er uit getrild. Bij het passeren van een fiets dansen de planken op de brugconstructie. De gemeente erkent dat de brug hersteld moet worden. "Het is een terugkerend probleem. De bouten komen steeds langzaam aan los. We gaan ervoor zorgen dat de dekplaten worden vastgezet. Naar een permanente oplossing wordt gezocht".

"Wij wonen er niet bij, da's een voordeel", zegt een ziekenhuisbezoeker. Irritant is het wel". Ongelukken zijn er volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet gevallen bij de herriebrug over de Poldervaart.