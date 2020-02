'Als je geen rolmodel hebt, zie je niet dat messen voor problemen zorgen'

Peter Ottens groeide op in Schiedam-West waar hij basketbalde met kinderen die meer talent hadden dan hij. Toch kon juist híj zijn droom waarmaken door in Amerika te basketballen. Terug in Nederland wilde hij iets voor probleemjongeren doen.

In 2014 richtte Peter de YETS Foundation. Deze stichting gelooft er heilig in dat sport het beste preventiemiddel is tegen jeugdcriminaliteit. "Wij willen echt naast de jongeren staan", zegt de basketballiefhebber in de Rijnmond-talkshow Woorden en Daden. "Ik ben zelf opgegroeid in een omgeving waar destijds veel negatieve invloeden waren. Veel vrienden van mij hadden niet de juiste rolmodellen in hun omgeving."

Ottens had thuis wel een rolmodel. "Daar waren mijn vader en moeder die er voor me waren en naar me luisterde en die structuur boden als alternatief voor de straatcultuur."

Hij hoopt op zijn beurt een rolmodel te zijn voor jongeren als Sigmaro. Sigmaro herkent het messenprobleem waar de laatste tijd veel over geschreven wordt. "Bij mij op school worden regelmatig messen meegenomen. Ze zeggen uit zelfbescherming, alleen zie ik het anders. zie dat een mes je juist meer in de problemen brengen, maar als je geen rolmodel hebt, zie je daar niet de slechte kant aan."

