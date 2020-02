NS baalt van voetballiedje over Joden over de intercom in de trein

Een machinist liet in de nachttrein van Tilburg naar Rotterdam via de omroepinstallatie een liedje horen met de tekst ''Waar komen Joden toch vandaan''. Reizigers klaagden daar over via sociale media.

Het CIDI zegt het ''pijnlijk en te dom voor woorden te vinden dat dit in een trein van NS gebeurt''. Het lied wordt in de Johan Cruijff Arena geregeld gezongen door Ajax-fans die 'Joden' als geuzennaam gebruiken. Ook NS zelf vindt het ''volstrekt ongepast'' en biedt excuses aan.