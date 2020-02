Sjaak Polak over zijn boek: 'Er komt wel wat los de afgelopen tijd'

'Even Serieus' heet het recent uitgekomen boek over voetballer Sjaak Polak. De voormalig Spartaan was samen met de schrijver van zijn boek, Rick van Leeuwen, te gast in de studio van Radio Rijnmond.

Polak heeft het de afgelopen periode druk gehad. "We beseffen wel dat er wat loskomt. Ik krijg veel leuke berichten op social media uit mijn omgeving.

Ik liep laatst naar buiten om het hondje uit te laten en dan hebben al je buren je gezien bij Jinek. Dat gebeurt ineens, het is bizar wat er rondom het boek zich allemaal afspeelt."

Sparta

In de studio ging het ook over zijn voetbalcarrière. Zo speelde Polak drie seizoenen voor Sparta. Hij kijkt daar met een warm gevoel op terug. "Daar hadden we een gemoedelijke groep, wat heel goed met elkaar om ging. Er was zoveel humor met elkaar, er werd van alles gedaan. We waren onderling heel goed."

Beluister hierboven heel het lange gesprek met Polak terug.