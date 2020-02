Waterberging opengezet tegen wateroverlast

Volgens het schap zorgen de regen en wind voor verhoogde waterstanden in de Rotte.

Ook in de Maas staat het water hoog. Daarom heeft de gemeente Rotterdam het Boerengat gesloten om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast.

De doorgang in de Maasboulevard bij het Oostplein verbindt de Nieuwe Maas met de rivieren in de polder. De sluiting betekent dat het hoogheemraadschap geen water uit de Rotte naar de Nieuwe Maas kan pompen. Gemaal Schilthuis bij het Oostplein is daarom stilgezet.

Om het waterpeil niet te hoog te laten worden, laat het schap nu overtollig water van de Rotte naar de Eendragtspolder stromen. Naar verwachting gaat het Boerengat in de loop van zondagavond weer open. Gemaal Schilthuis gaat dan weer aan.