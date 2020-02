Zeehondenredder vindt hondshaai op strand Oostvoorne

“In de Noordzee komen ze vrij veel voor”, legt Van den Berge uit. “Maar ze worden bijna nooit aangetroffen op het strand. De eitjes wel.”

Van den Berge denkt dat de haai gesneuveld is door het hoge water en stormachtige weer. “Bij het zakken van het tij heeft hij de weg niet meer terug kunnen vinden en is gestikt op het droge.”

Veel soorten haaien

Hij is blij met de vondst, want hij kan de haai goed gebruiken voor zijn educatie bij de Stichting StrandinZicht, “Veel mensen weten niet eens dat er zoveel soorten haaien in de Noordzee leven. Ik laat vaak de eikapsels en de plaatjes zien, maar een échte haai hadden we niet en nu wel.”

De haai ligt nu in de vriezer bij de zeezoogdierenkenner te wachten op iemand die hem kan preparen. “Ik heb al allerlei telefoontjes en appjes gehad van mensen die hem willen hebben. Maar ik hou hem graag zelf.”