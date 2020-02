10-jarige jongen overladen met voetbalplaatjes na mishandeling bij supermarkt

De politie in Dordrecht heeft een hele lading voetbalplaatjes afgeleverd bij de 10-jarige jongen die een paar weken geleden mishandeld werd door een boze supermarktklant.

De jongen stond bij een filiaal in winkelcentrum De Bieshof in de Dordtse wijk Stadspolders om de plaatjes te vragen aan winkelende mensen die ze zelf niet wilden. De jongen werd daarop mishandeld. De politie startte een onderzoek en kon op basis van camerabeelden woensdag een 38-jarige verdachte oppakken.

Burgemeester Wouter Kolff reageerde met afschuw op de mishandeling. "Sommige mensen zijn toch echt niet helemaal in orde. Absurd. Goed werk van onze mensen van politie Dordrecht."



In de dagen daarna kwamen er bij het gemeentehuis mensen met stapels voetbalplaatjes langs. Ze werden naar wijkagent Evert Muller doorgestuurd, die de doos met plaatjes zondag aan de 10-jarige jongen overhandigde.

De wijkagent twitterde er zondag over: "Hij was oprecht verrast door de hoeveelheid. De glimlach is weer terug op zijn gezicht."