Rauwkost Collective maakt moderne vertelling van bombardement van Rotterdam

De Rotterdamse regisseur Guido F.G. Jeurissen maakt onderdeel uit van het Rauwkost Collective, een groep filmmakers die zonder hiërarchische verschillen samenwerkt op de set. In Rijnmond Filmrol vertelt Jeurissen over zijn korte film 14.05 Altijd een soort vooruit.

Het is een moderne vertelling van het bombardement van Rotterdam, geïnspireerd op het werk van stadsdichter Dean Bowen. 14.05 Altijd een soort vooruit kun je bekijken via deze link .

De cameraman, editor en opnameleider hebben binnen Rauwkost Collective evenveel inbreng als de regisseur en dat levert veel discussie, maar ook prachtig werk op.

In Rijnmond Filmrol komen regionale filmmakers aan het woord om te vertellen over hun meest recente productie. Korte films, feature films, documentaires en animatie; alle genres komen in deze talkshow aan bod. Bekijk de films en luister mee naar de verhalen van de meest talentvolle regisseurs én de gevestigde namen in de regio Rijnmond!

De aflevering met Guido F.G. Jeurissen is hieronder terug te zien.