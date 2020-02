Meer plofkraken in 2019, maar merendeel mislukt

Het aantal plofkraken is afgelopen jaar flink toegenomen, maar het overgrote deel daarvan was een mislukking. Slechts in zestien procent van de gevallen gingen de daders er aantoonbaar met geld vandoor. Bij 68 procent van de kraken was er zeker geen buit, meldt het AD op basis van politiecijfers. In de overige gevallen was het resultaat onduidelijk.