Geen trajectcontroles op provinciale wegen in regio Rijnmond

Maandag gaat het eerste traject aan op de N414 tussen Baarn en Bunschoten.

Twee camera's aan weerszijden van de weg meten exact hoelang iemand over het traject doet. De computer rekent dan uit hoe hard een bestuurder gemiddeld gereden heeft. Wie het gaspedaal te diep heeft ingedrukt krijgt een boete.



Uit een onderzoek van de ANWB bleek vorig jaar dat provinciale wegen de gevaarlijkste wegen van ons land zijn. Slechts zes procent van de N-wegen geldt als provinciaal, maar een vijfde van alle dodelijke verkeersongelukken vindt er plaats.

In Nederland kwamen de afgelopen vier jaar 427 personen om op een provinciale weg of fietspad. In de regio Rijnmond zijn onder meer de N59 op Goeree-Overflakkee en N209 bij Lansingerland berucht, omdat daar veel ongelukken gebeuren.

Trajectcontrole bestaat al langer op snelwegen als de A20 bij Rotterdam.