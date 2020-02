Georginio Wijnaldum in FC Rijnmond

Liverpool-ster Georginio Wijnaldum is openhartig in een speciale FC Rijnmond rondom de voormalig Feyenoorder

De voetbaltalkshow FC Rijnmond staat maandagavond volledig in het teken van Georginio Wijnaldum. De oud-Feyenoorder werd onlangs uitgeroepen tot Sportman van het jaar Rotterdam-Rijnmond. Die titel dankte hij aan een geweldig achterliggend voetbaljaar met Liverpool, én de fantastische eerste maanden met die club in het seizoen 2019/2020.

Verslaggever Frank Stout zocht Wijnaldum op tijdens zijn vakantie in Dubai en sprak zeer uitgebreid met de Rotterdammer over heel veel zaken. Natuurlijk kwam de winst van de Champions League met Liverpool aan bod, over Willem van Hanegem, racisme, én Sparta en Feyenoord (de club waar hij op 16-jarige leeftijd debuteerde in de eredivisie).

Wijnaldum begon met voetballen in de jeugd van Sparta, maar ging in de C-jeugd naar Feyenoord. Van die club was hij ook al in zijn periode in Rotterdam-West fan. "Maar dat durfde ik niet altijd te zeggen", lacht Wijnaldum. "Feyenoord was taboe bij Sparta. Als ze op de club vroegen voor wie ik was zei ik altijd Ajax, maar ik was eigenlijk voor Feyenoord."

De uitzending begint om 17:20 en wordt ieder uur herhaald. Komende vrijdag is er weer een reguliere FC Rijnmond. Dan is oud-Feyenoord keeper Joop Hiele te gast.