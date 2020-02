Veldwijk en Castaignos voorlopig niet in actie door coronavirus

De voormalig spits van Sparta, Excelsior en FC Dordrecht maakte deze winter de overstap naar Zuid-Korea. Bij Sparta kon hij niet rekenen op een basisplaats en forceerde een transfer. Ook Schiedammer en oud-Feyenoorder Luc Castaignos is actief in de competitie in Zuid-Korea en speelt bij Gyeongnam. In Zuid-Korea zijn al 830 infecties van het coronavirus vastgesteld. Voorlopig zijn de eerste vier competitieronden uit het programma gehaald in de K-League.