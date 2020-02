Oude bruggenhoofd voormalige Willemsbrug aangepakt

Oude bruggenhoofd van voormalige Willemsbrug in restauratie

Het gaat om een oud stukje Willemspoorbrug uit 1877. "Dit spoor was jarenlang een heel belangrijke economische infra-line die we naar het zuiden hadden", vertelt monumentenexpert Jurjen van Beek.

"Het is een broertje van de Hef en een onderdeel van een beschermd stadsgezicht. Het vertelt een stukje van het verhaal van Rotterdam: de ontsluiting tussen de Maas en het zuiden. De vormgeving is ook duidelijk laat in de negentiende eeuw gemaakt."

Uitkijkpunt

Door kristallisatie van zouten zijn bakstenen in de brug kapotgedrukt. Daarom zijn de werkzaamheden nodig. "Van de oude stenen was niets te redden", zegt Van Beek.

Het is de bedoeling dat de locatie een soort relaxplekje wordt. "Het bruggenhoofd wordt mooier gemaakt als uitkijkpunt. Als je dan over de Maas wilt kijken, is dit een mooie plek."

De restauratie van het oude bruggenhoofd van de Willemsbrug moet eind mei klaar zijn.