Politie heropent onderzoek naar dood van Sedar Soares (13)

Sedar Soares werd in februari 2003 doodgeschoten bij metrostation Slinge

Er is geen directe aanleiding om het onderzoek te heropenen, zegt de politie. Maar het team gaat de zaak met moderne opsporingstechnieken nog eens bekijken.

Koning der lullen

In april 2004 werd een verdachte opgepakt voor de dood van Sedar Soares. Het gaat om Gerard H. De verdachte heeft tien kinderen bij zeven vrouwen en is daarop zo trots dat hij zichzelf als 'de koning der lullen' afficheert.

Hij werd een jaar later tot vijftien jaar cel veroordeeld, maar weer later door het gerechtshof en de Hoge Raad vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Getuigen trokken tijdens het hoger beroep onverwachts hun verklaring in, mogelijk uit angst voor H.



De zaak werd eerder al opgenomen in een coldcasekalender, die in gevangenissen en tbs-instellingen wordt verspreid om aan meer informatie over moorden en verdwijningen te komen.



