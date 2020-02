Leerorkest Drechtsteden geeft muziekles iets extra's

"We doen dit al drie jaar en alle scholen waar we mee samenwerken doen het erg leuk. Het bijzondere op De Griffioen is dat we hier voor het eerst gebruik maken van een speciaal ontwikkelde leerlijn", zegt Lucienne van der Lans.

"De kinderen leren allemaal hetzelfde en leren vooral goed luisteren en samenwerken. Muziek is van grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van een kind", vervolgt de voorzitter van de stichting Leerorkest Drechtsteden.

"Het kost iets extra's, maar dat hebben wij er graag voor over", zegt directeur Chantal Nijman van de basisschool in de Dordtse wijk Stadspolders; "kinderen kwamen binnen of buiten school nauwelijks in aanraking met instrumenten. Maar nu dus wel."